Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut satışları, yılın 11 ayında 2015'in aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 1 milyon 200 bine dayandı. Satış rakamlarının yıl sonunda en az 1 milyon 300 bini bulması ve yeni bir tarihî rekor kırması bekleniyor. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre, konut satışları kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25,1 artarak 132 bin 655 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Konut kredisi faiz oranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Ziraat Bankası'nın başı çekmesiyle ağustos ayının sonlarından itibaren düşmeye başlaması özelde ipotekli satışları genelde ise toplam satışı ciddi şekilde artırdı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,4 artması dikkati çekti. Kasımda 48 bin 941 olan ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarının artmasında eylül ayında alınan kararla konutta kredi kullanım oranının yüzde 75'ten 80'e çıkarılması ve 15 Temmuz'dan sonra GYODER ile Emlak Konut GYO'nun başlattığı kampanyalar da ciddi şekilde etkili oldu. Söz konusu gelişmeler sayesinde özellikle eylül-ekim-kasım aylarında konut satışları istikrarlı şekilde arttı. Yılın 11 ayında en yüksek artış yüzde 25,1 ile ekim ve kasım aylarında yaşandı. Ekim ayında 130 bin 274'e yükselen satış rakamı, kasımda ise 132 bin 655'e ulaştı. Kredi faiz oranlarının düşmesi ve kampanyalar, son 4 ayda geçen yılın aynı dönemine göre satış rakamlarının artmasını ve her geçen ay yükseliş yaşanmasını sağladı.

ARALIKTA SATIŞLAR SÜRECEK

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, ekonomik istikrarını olumsuz etkileyecek tüm sıkıntılara rağmen satışların 11 ayda yüzde 4,5 arttığını dile getirerek, “Aralık ayında da en az 100 bin satış olacağını ve konutta yeni bir tarihî rekor kırılacağını düşünüyorum. Yılı 1 milyon 300 bin ila 1 milyon 350 bin arasında bir rakamda kapatırız” dedi.

FAİZLERİN DÜŞMESİ ETKİLİ OLDU

KONUTDER Başkanı Ömer Faruk Çelik, ülke genelinde 11 ayda yüzde 4,5'lik artışın normal olduğunu belirterek “Özellikle son 2 ayda yüzde 25'in üzerindeki artışta Cumhurbaşkanımızın çağrısı sonrası kredi faiz oranlarının düşmesinin yüzde 100 etkisi oldu. Bu düşüş insanların ev alma isteğini tetikledi” diye konuştu.