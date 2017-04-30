Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

41 katlı 8 blok hâlinde yükselen projede şirket bünyesinde 60 aya varan vadelerle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. 1+1 dairelerin 179 bin TL’den başladığı projede ayrıca 102 adet de ticari ünite yer alıyor. Metrobüse 100 metre mesafede konumlandırılan proje, 2 bin 683 konuttan meydana geliyor. 39 bin 561 metrekare arsa üzerine kurulan proje, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinden oluşuyor.

2 bin 584 metrekare inşaat alanına sahip olan projede; yeşil park alanları, yüzme havuzu, tenis, kortu, futbol sahası, basketbol sahası, fitness salonu, güzellik salonu, oyun parkı, çocuk kulübü, resepsiyon hizmeti, 7/14 güvenlik hizmeti, açık/kapalı otopark, cafe ve restauranlar sıralanıyor. Yayalar ve araçlar için ayrı olmak üzere kontrollü geçiş noktaları ve görüntülü intercom kamera sistemi kurulan proje; E-5, Tüyap Fuar Merkezi, Metro ve Metrobüs, camii ve parklar, devlet okulları, özel kolejler ve Aile Sağlığı Merkezine yürüme mesafesinde yer alıyor.