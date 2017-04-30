41 katlı 8 blok hâlinde yükselen projede şirket bünyesinde 60 aya varan vadelerle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. 1+1 dairelerin 179 bin TL’den başladığı projede ayrıca 102 adet de ticari ünite yer alıyor. Metrobüse 100 metre mesafede konumlandırılan proje, 2 bin 683 konuttan meydana geliyor. 39 bin 561 metrekare arsa üzerine kurulan proje, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinden oluşuyor.
2 bin 584 metrekare inşaat alanına sahip olan projede; yeşil park alanları, yüzme havuzu, tenis, kortu, futbol sahası, basketbol sahası, fitness salonu, güzellik salonu, oyun parkı, çocuk kulübü, resepsiyon hizmeti, 7/14 güvenlik hizmeti, açık/kapalı otopark, cafe ve restauranlar sıralanıyor. Yayalar ve araçlar için ayrı olmak üzere kontrollü geçiş noktaları ve görüntülü intercom kamera sistemi kurulan proje; E-5, Tüyap Fuar Merkezi, Metro ve Metrobüs, camii ve parklar, devlet okulları, özel kolejler ve Aile Sağlığı Merkezine yürüme mesafesinde yer alıyor.
Ödül İstanbul satışta
Özyurtlar İnşaat, yeni projesi Ödül İstanbul Beylikdüzü'nü 179 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Özyurtlar İnşaat Beylikdüzü-Esenyurt aksında hayata geçirdiği binlerce konut ile adından söz ettiriyor.
41 katlı 8 blok hâlinde yükselen projede şirket bünyesinde 60 aya varan vadelerle ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. 1+1 dairelerin 179 bin TL’den başladığı projede ayrıca 102 adet de ticari ünite yer alıyor. Metrobüse 100 metre mesafede konumlandırılan proje, 2 bin 683 konuttan meydana geliyor. 39 bin 561 metrekare arsa üzerine kurulan proje, 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinden oluşuyor.
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