Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydınoğlu Grup, Mah Havacılık, Egal İnşaat ve Renium Yapı ortaklığında kurulan Lens Yapı, Kurtköy’de hayata geçirdiği Lensistanbul’da ilkbahar kampanyasını başlattı. Projede daire fiyatları peşin alımlarda 270 bin TL’den başlarken, konut alıcılarına kazançlı bir yatırımın kapılarını açan Ortak Girişim; Lensistanbul’da yüzde 5 peşinatla, 60 aya kadar vade farksız ödeme kolaylığı sağlıyor. 2020’de hizmete açılacak Sabiha Gökçen – Kurtköy Metro hattı durağının projenin önünde yer alması Lensistanbul’a ayrı bir değer katıyor.



AVM, KONUT ve DÜKKÂNLARIYLA YENİ BİR MAHALLE

800 milyon TL’lik yatırım bedeline sahip proje, estetik mimarisi ve peyzaj alanlarıyla Kurtköy’ün yenilenen çehresinde örnek teşkil ediyor.

Ayrıcalıklı konumuyla öne çıkan Lensistanbul’da, 1+1’den 4+1’e kadar farklı konut tiplerinin yanı sıra; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan dubleks daire seçenekleri de yer alıyor.

Bünyesinde bulunan ticari üniteleri ve AVM’siyle Kurtköy’ün sembol projesi olarak konumlanan Lensistanbul, 33 bin metrekare arsa üzerinde 1.162 konut ve 85 ticari üniteden oluşan yeni bir mahalle konseptiyle hayata geçiyor.

Ayrıca, Lens Çarşı’da yer alan 85 semt dükkanı da bölge halkının tüm ihtiyaçlarına cevap vermek üzere geliştirildi.

Mahalle kültürü konseptinde tasarlanan dükkanlar 45 metrekare ile 150 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip.



YÜZDE 5 PEŞİNATLA DAİRE SAHİBİ OLMA FIRSATI

Lüks ve konforlu detaylarla sahip dairelerin yer aldığı Lensistanbul’da daire fiyatları peşin alımlarda 270 bin TL’den başlıyor. Proje donatılarına göre fiyatları ekonomik oranda tutan Ortak Girişim; yüzde 5 peşinat, 60 ay sıfır faiz seçeneğiyle de yatırımcıya konut sahibi olma fırsatı sunuyor. Firma bünyesinde ayrıca; ara ödemeli, düşük peşinatlı esnek ödeme alternatiflerine de yer veriliyor.



AYRICALIKLI YAŞAMA ALANLARI SUNUYOR

Geniş peyzajı ve zengin sosyal donatılarıyla keyifli bir yaşam sunulan Lensistanbul’da; yürüyüş parkuru, kreş, hobi bahçesi, sauna, SPA ve fitness salonu gibi spor ve sosyal yaşam alanları yer alıyor. Proje bitiminde yaklaşık 3.000 kişinin yaşayacağı Lensistanbul’un mimarisinde Dome Mimarlık’ın imzası bulunuyor.



KAPISINA METRO DURAĞI GELİYOR

2020’de hizmete açılacak olan Sabiha Gökçen - Kurtköy Metro hattı durağının projenin önünde yer alması Lensistanbul’a değer katarken yatırımcılara da büyük avantaj sağlıyor. Metro durağına ek olarak TEM Otoyolu’nun yanı başında konumlanan proje; Sabiha Gökçen Havalimanı ve şehir içi ulaşım ağlarına yakın bir noktada yer alıyor. İnşa çalışmalarının devam ettiği projede teslimler Eylül 2018’de yapılacak.