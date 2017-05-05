Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, geçtiğimiz günlerde yaptığı ‘faizleri düşüreceğiz’ açıklamasına ekonomistlerden destek geldi. Kur oynaklıklarının yaşandığı dönemlerde faizlerin yükseltilmesi riskine karşı ‘katılım bankacılığını’ öneren Prof. Dr. Seyfettin Erdoğan “Döviz yükseldiği zaman, ‘faizleri artırın, döviz girişi olsun ve kurlar düşsün’ gibi bir baskı söz konusu. İslami finans sistemini güçlendirirseniz ve bunu yabancı sermaye ile beslerseniz, Türkiye’de aynı zamanda alternatif sistem geliştirmiş olursunuz. Bu tamamlayıcı sistem ile birlikte faizlerin yukarı çekilmesi gibi bir zaruret de ortadan kalkar” dedi. Türkiye’de katılım bankacılığının sistem içerisinde yüzde 5’ler civarında olduğuna dikkat çeken Erdoğan “Arap sermayesini getirip katılım bankacılığının payını artırabilirsek, Türkiye’de bir döviz artışı, yabancı sermaye artışı olur. Bu da dövizi dengeli hâle getirir. Zaten referandumdan sonra, doğrudan yabancı yatırımların kıpırdanmaya başladığını görüyoruz” ifadelerini kullandı. Düşük faizlerin ekonominin itibarı olduğunu da dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: Gelişmişliğin, ekonomik istikrarın ve yatırım yapılabilir ülkenin göstergesi, düşük faizlerdir. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımız önemsiyor.