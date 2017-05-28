Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ender İnşaat - Kıbrıs İnşaat Ortak Girişimi, Ankara’nın en hızlı gelişen ve değer kazanan bölgelerinden Mamak’ta hayata geçirdiği İNCİYAKA ANKARA projesini yoğun talep sürecinin ardından ön satışa sundu. Çankaya’nın devamı olarak planlanan ve büyük bir değişimle Ankara’nın yeni merkezlerinden biri hâline gelecek Mamak bölgesi, yapılacak yatırımlarla Yeni Mamak olarak nitelendiriliyor. Mamak’ın dönüşümüne öncü olan ve büyük değişimin temellerini atan Ender İnşaat – Kıbrıs İnşaat İş Ortaklığı İNCİYAKA ANKARA’yı, bölgenin ilk spor ve sosyal yaşam alanlarına sahip, güvenlikli, otoparklı markalı konut projesi olarak konumlandırıyor.



HÜSEYİN DUMAN: YATIRIMCIYA GELECEK VADEDEN BİR PROJE SUNUYORUZ

Ankara’nın çok hızlı gelişen bölgesi Mamak’ta konut alıcılarına yatırım potansiyeli yüksek bir proje sunduklarını belirten Ender İnşaat Genel Müdürü Hüseyin Duman “Bölgenin ilk markalı konut projesiyiz. Çankaya ve Çevreyoluna yakın bir mesafede yer alan projemiz birçok AVM’nin de yanı başında konumlanıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi AŞTİ projesini bu bölgede planladı. Konut ve mağaza alıcılarına gelecek vadeden bir proje sunuyoruz. Ön satışların başladığı İNCİYAKA ANKARA’da ister Havaalanına, ister Samsun yoluna, ister Konya yoluna son derece kolay ulaşım imkânı var. Projemiz çok hızlı gelişen ve yatırım potansiyeli yüksek bir bölgede yer alıyor. Firma olarak konut projelerinin yanı sıra birçok noktada Kamu Hastaneleri, cami, otel ve ofis projesi hayata geçirdik. Ankara’ya katma değer oluşturmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Yeni Mamak’ın merkezinde konumlandırılan İNCİYAKA ANKARA’yı bölgenin alışveriş ve aktivite merkezleri olarak gösterilen 4 büyük AVM çevreliyor.



GENİŞ VE KONFORLU LÜKS DAİRELERİN TÜMÜNDE 1 ODA İLAVE SUNULUYOR

Yeni Mamak’ın ilk ve tek markalı konut projesi olarak dikkat çeken İNCİYAKA ANKARA, geniş ailelerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde tasarlandı. 276 konut ve 23 ticari ünitenin yer aldığı projede; 163 metrekare büyüklüğünde 3+1 ve 180 metrekare büyüklüğünde 4+1 daire tipleri yer alıyor. İNCİYAKA ANKARA’da ön satış dönemine özel dairelerin metrekaresi 2.750 TL’den başlarken; 3 oda 1 salon ve 4 oda 1 salon olarak belirtilen tüm dairelerde ayrıca 10 metrekare büyüklüğünde bir yemek odası daha planlanıyor.



AKILLI BİNA KONSEPTİYLE İNŞA EDİLİYOR

İNCİYAKA ANKARA’da 24 saat güvenlik sistemi ve plaka tanıma sistemiyle site içinde güvenlik en üst düzeyde sağlanıyor. Ayrıca dairelerde bulunan yerden ısıtma ve ses yalıtımın yanı sıra, her bir bağımsız bölümün tükettiği enerji kadar ödeme yapmasını sağlayan kalorimetre özelliği de konut alıcılarına avantaj sağlıyor.

İnşa çalışmalarının devam ettiği projede teslimler 2019’da yapılacak.