Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

36 bin metrekare alan üzerinde 20 bloktan oluşan Locamahal Veliefendi, yüksek yatırım potansiyeline sahip. Büyüklükleri 119 metrekare ile 208 metrekare arasında değişen 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan 3 tip daire seçeneği bulunan projede toplam 1.262 konut yer alıyor. Özellikli konumu, mimari yapısı ve birinci sınıf malzeme kalitesi ile bölgenin sembol projesi olarak öne çıkan Locamahal Veliefendi’de en küçük dairelerin metrekaresi lansmana özel 5.750 TL’den başlıyor. Modern yaşamın tüm özelliklerinin hayata geçirileceği Locamahal’de; temalı çocuk oyun alanları, spor sahaları, fitness merkezi, sauna, Türk Hamamı, havuz, yürüyüş-koşu ve bisiklet parkurları bulunuyor. Aralık 2020’de teslim edilmesi planlanan projenin inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



Katkımız artarak devam ediyor

75 bin konutla kaliteli yaşamı İstanbul’un dört bir yanına yaymanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım; “Şehrin kalbindeki konumu ve lokasyonuyla son derece cazip bir noktada yer alan en yeni projemiz Locamahal Veliefendi, İstanbulluların ençok tercih ettiği gözde yaşam alanları arasında yer alıyor. Sahil hattıyla, E-5 Otoyolu’na yakınlığıyla, Metro, Metrobüs, deniz otobüsü ve Marmaray gibi tüm toplu ulaşım akslarının merkezinde yer alan Locamahal Veliefendi projemiz; sahile ve E-5’e 3 dakika, Atatürk Havalimanı’na 8 dakikalık mesafesiyle yatırımcılara büyük avantaj sağlayacak. Böylesine değerli bir bölgeye yatırım yapmaktan, kentsel dönüşüm için örnek teşkil edecek bir projeyi daha hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Burası ciddi anlamda potansiyeli yüksek bir lokasyon. Kentsel dönüşüm noktasında İstanbul’da, özellikle Zeytinburnu ve çevresinde gerçekleştirilecek her bir projenin önemi büyük. Sonuçta halkımıza hizmet ediyoruz, daha modern, sağlıklı, güvenilir, deprem riski öngörülerek inşa edilmiş yepyeni evler teslim ediyoruz. KİPTAŞ olarak 450 milyon TL yatırımla inşaa edeceğimiz Locamahal Veliefendi projemizle bölgeye biz de maksimum katma değer sağlamayı amaçlıyoruz”dedi.