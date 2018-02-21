Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut İstanbul



Yatay mimarinin uygulandığı 5’er katlı 319 konak ve 47 mağazadan oluşan projede fiyatlar 1 milyon 214 bin liradan başlıyor. Taksitlerin sabit 10 bin 839 lira olduğu konaklarda yüzde 25 peşin, yüzde 75 senetle 84 ay sıfır faiz uygulanıyor. Validebağ Konakları yeni kampanyasının açıklandığı basın toplantısında konuşan DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, devletin konut hesabı desteğini 20 bin liraya kadar çıkarması konusunda, şu anki şartların teşvik niteliğinde olduğu değerlendirmesinde bulundu. Yılmaz “Konut almanın tam zamanı. Bu projemizde 84 ay vade yapıp, hem ihale bedelinden fedakârlık ediyoruz, hem de maliyetin yaklaşık yüzde 40’ını üstleniyoruz. Banka kredisiyle 1 milyon liralık ev aldığınızda fazladan ödenmesi gerekecek yaklaşık 570 bin liralık faiz yükünü biz üstlenmiş oluyoruz” dedi.



CİRO HEDEFİ 1,1 MİLYAR LİRA

Validebağ’da fiyatların bazı evlerde yüzde 5-10 arasında değişiklik gösterdiğine işaret eden Ziya Yılmaz, metrekaresi 9 bin 500 liralık dairelerin satıldığını söyledi. Yılmaz, bu projede 367 bağımsız bölüm, 319 konutun bulunduğunu belirterek “Bunların yüzde 70’ine yakını satıldı” açıklamasında bulundu. Bu satışla 613 milyon lira ciro elde ettiklerini ifade eden Yılmaz, “Taahhüdümüz 880 milyon liraydı. Ciro hedefimiz ise toplam 1,1 milyar lira. Bu başlatmış olduğumuz 84 ay 0 faiz kampanyası ise bu yıl 3’üncü ayın sonuna kadar geçerli olacak. Projede metrekare fiyatı 11 bin 900 lira ile 16 bin lira arasında değişiklik gösteriyor” diye konuştu.

SEKTÖR BOMBA GİBİ

İnşaat sektöründe iyi kampanyaların yapıldığını söyleyen Ziya Yılmaz, yüksek faizlerin ise alımları etkilediğini vurguladı. Konut piyasasına ilişkin soruları da cevaplandıran Ziya Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: 2001’den beri ‘konut satılmıyor’ deniliyor. Belli dönemlerde durağanlık gözlemliyoruz. Fakat bu durum hiçbir zaman uzun sürmedi. İnşaat sektörü bence şu an en hızlı dönemini yaşıyor. Konut, uzun dönemde kazandıran bir yatırımdır. Önümüzdeki dönemde sektör yüzde 30 ikinci el, yüzde 70 ise sıfır konut satışı konumuna gelecek. İnşaat sektörü yüzde 7-8 büyüyecek. Sektör bomba gibi gidiyor. Bizim pozitif enerjiye ihtiyacımız var.