Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konut firmalarının bankalarla bir araya gelerek yüzde 0,98 faiz ve yüzde 20 indirim kampanyası doping etkisi yaptı. Elini çabuk tutmak isteyen vatandaş satış ofislerine akın edince konut satışları 4 ay sonda ilk defa artışa geçti. TÜİK’in verilerine göre Türkiye genelinde mayıs ayında 119 bin 655 adet konut satışı gerçekleşti. Mayıs ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 artış yaşanırken geçtiğimiz nisan ayına kıyasla yüzde 16 oranında bir yükseliş gözlendi. Konut satışlarında İstanbul 20 bin 61 konutla ilk sırada (yüzde 16,8) yer aldı. İstanbul’u, 11 bin 919 konut satışıyla (yüzde 10) Ankara, 7 bin 28 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 12 konutla Hakkâri, 40 konutla Bayburt ve 45 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

KREDİLİ KONUT SATIŞLARI AZALDI

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 azalarak 36 bin 865’e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,8 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 100 konut ve yüzde 16,5 payla ilk sırada yer aldı. Mayısta ilk defa satılan konut sayısı yüzde 4,8 artarak 55 bin 502’ye yükselirken, ikinci el konut satışları da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış göstererek 64 bin 153 oldu.

DÜŞÜK FAİZ REKOR GETİRİR

- İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: Düşük faizli konut kredinin tüm konutlarda uygulanması hâlinde bu artış oranının yüzde 35’ler seviyesini aşacağını düşünüyorum. Banka kredilerinin yılın tamamında yüzde 1’in altında kalırsa yeni bir rekor gelir.

- Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Melih Tavukçuoğlu: Faiz oranları yüzde 1 bandının altına indiğinde konut alıcısı kredi kullanmaktan çekinmiyor. Haziranda yüzde 20’lik artış bekliyoruz. Eğer faiz indirimleri ve kampanyalar devam ederse konut satışları katlanarak sürecektir.

- Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir: Faiz indirimiyle bekleyen satışlar harekete geçti. Hem de kısa bir sürede bu derece etki etti. Faiz oranlarının bu şekilde devam etmesi hâlinde satışların ilk aylardaki düşüklüğü telafi eder.

- Babacan Holding Üst Yöneticisi Mehmet Babacan: Kampanya sayesinde konut stokları hızla daralıyor. Bu durum yeni konut projelerini de hızlandıracak. Dolayısıyla bu kampanya sadece haziran ayına kadar geçen süredeki konut satışlarını değil yılın ikinci dönemindeki satışları da etkisi altına alacak.

- Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: 2018’i bir geçiş süreci gibi düşünmek lazım. Bundan sonra toparlanma süreci devam edecektir.

YABANCIYA 5 AYDA 10 BİN KONUT

Türk lirasında görülen kayıpların da etkisiyle, yabancı uyruklulara konut satışları mayısta yüzde 36,1 artışla 2 bin 415 adete yükseldi ve yılın ilk beş ayındaki yabancılara satışlar 9 bin 756 ile 10 bin adete yaklaştı. Irak vatandaşları 407 konut alımı ile ilk sırada yer alırken onu 217 konut ile İran, 206 konut ile Suudi Arabistan izledi.

1 MİLYON 450 BİN KONMUT SATIŞINI GEÇERİZ

İş yeri teslimlerinde tapu harcının binde 20’den binde 15’e, KDV’nin de yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesiyle sektörde yaşanan hareketliliğin 0,98 faiz indirimi ile ivme kazandığını belirten Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas “10 Mayıs itibarıyla kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1’in altına düşürmesi ve 15 Mayıs’ta KONUTDER, GYODER ve İNDER olarak 42 firmayla başlattığımız yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim kampanyası büyük bir heyecana yol açtı. Bu heyecan ve gayretin de satışlara yansıdığını görüyoruz” dedi. Elmas yoğun talep sebebiyle Birlikten Güç Doğar kampanyasını ay sonuna kadar uzatma kararı aldıklarını belirterek “Şu ana kadar maliyet artışlarını fiyatlarımıza yansıtmadık. Hâlâ konut almak isteyen vatandaşlarımız bu fırsatları kaçırmamalıdır. Faiz indirimi ve gayrimenkul sektörüne sunulan bu avantajların kalıcı olmasını bekliyoruz. Bu avantajlar devam ederse 1 milyon 450 bin konut satışını çok rahat gerçekleştirebiliriz” diye konuştu.