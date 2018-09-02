Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 13 milyon konutu kapsayacak ‘imar barışı' kanununa Boğaz ön görünümü ve Tarihî Yarımada dâhil edilmemişti. Başkan Türkmen, “İmar barışı için günde 350-400 başvuru yapılıyor. 31 Ekim son başvuru tarihi. Bu kanuna Boğaz ön görünümü dâhil değildi. Küplüce, Çengelköy ve Kuleli tarafında ön görünümde olan ancak geri görünüme doğru dere içindeki binalar var. Ekim ayında meclisin açılmasıyla birlikte bu binalar da yasaya dâhil edilecek. Üsküdar'da böyle 3 bin bina var. Üsküdar'la birlikte Beykoz ve Sarıyer'de de ön görünümde kalan fakat yasaya dâhil edilecek binalar var” diye konuştu.