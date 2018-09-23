Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinpaş Country’de banka ve kredi ile uğraşmadan, peşin fiyatına 60 ay vadeli ev sahibi olunabiliyor. Zengin sosyal donatı alanlarına sahip projede; yüzme havuzu, fitness & wellness club, çok amaçlı spor sahası, yürüyüş yolları, uçurtma alanı ve su eğlence parkı yer alıyor. Aydos Ormanı ve Aydos Gölü’nün yanı başında konumlanan Sinpaş Country’den Ataşehir ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na kolay ulaşım sağlanabiliyor.