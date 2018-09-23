Sinpaş Country’de banka ve kredi ile uğraşmadan, peşin fiyatına 60 ay vadeli ev sahibi olunabiliyor. Zengin sosyal donatı alanlarına sahip projede; yüzme havuzu, fitness & wellness club, çok amaçlı spor sahası, yürüyüş yolları, uçurtma alanı ve su eğlence parkı yer alıyor. Aydos Ormanı ve Aydos Gölü’nün yanı başında konumlanan Sinpaş Country’den Ataşehir ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na kolay ulaşım sağlanabiliyor.
Sinpaş Country’de 60 ay fırsatı
23.09.2018 - 03:27 | Son Güncelleme: 23.09.2018 - 03:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gayrimenkul sektöründe 44 yıllık deneyime sahip Sinpaş, Aydos Ormanı’na komşu projesi Sinpaş Country’de sınırlı sayıda daireler için özel ödeme koşulları oluşturdu.
Etiketler : Sinpaş Country,
581555 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/emlak/581555.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER