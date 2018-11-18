Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Firmanın en önemli markalarından biri Permolit Boya, Katar’da anlaşmaya vardığı “Abdulla N. Al Humaidi” şirketi ile ürünlerini ülkenin tüm şehirlerine ulaştıracak. Boya pazarının en büyük üreticileri arasında yer aldıklarını belirten Akçalı Şirketler Topluluğu CEO’su M. Akın Akçalı; “Akçalı Boya olarak 2018 yılında iç pazardaki büyümemizi hedeflerimiz doğrultusunda yakaladık. Yirmi iki ülkenin ardından şimdi de Katar’da ürünlerimizin satışına başlıyoruz. 2019 yılında ürünlerimizi ihraç edeceğimiz ülke sayısını 30’un üstüne çıkarmayı, Türkiye’deki pazar payımızı da yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz.” dedi.

Türk inşaat boya pazarında şu ana kadar tonajda yüzde 10, ciroda da yüzde 40 artış sağlayan Permolit Boya, hedefleri doğrultusunda büyümesini sürdürüyor.