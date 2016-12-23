Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğanşehir ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Doğanşehir HDP İlçe Eş Başkanı Abdurrahman Başak ile İlçe Yönetim Kurulu üyesi Nazım Bayram ve ismi öğrenilemeyen 1 HDP ilçe yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Malatya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

