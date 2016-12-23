Doğanşehir ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Doğanşehir HDP İlçe Eş Başkanı Abdurrahman Başak ile İlçe Yönetim Kurulu üyesi Nazım Bayram ve ismi öğrenilemeyen 1 HDP ilçe yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Malatya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Malatya'da terör operasyonu: 3 gözaltı
23.12.2016 - 20:45 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 20:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda HDP İlçe Eş Başkanı ile 3 kişi gözaltına alındı.
Doğanşehir ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Doğanşehir HDP İlçe Eş Başkanı Abdurrahman Başak ile İlçe Yönetim Kurulu üyesi Nazım Bayram ve ismi öğrenilemeyen 1 HDP ilçe yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Malatya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler : malatya,terör,
431695 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/431695.aspx
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