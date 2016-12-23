Doğanşehir ilçesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Doğanşehir HDP İlçe Eş Başkanı Abdurrahman Başak ile İlçe Yönetim Kurulu üyesi Nazım Bayram ve ismi öğrenilemeyen 1 HDP ilçe yönetim kurulu üyesi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi sağlık işlemlerinin ardından sorgulanmak üzere Malatya Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
 