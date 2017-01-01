Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ortaköy'de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybetti. Saldırı saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Gece kulübüne taksiyle gelen saldırgan, önce girişteki polise ardından içeride eğlenen vatandaşların üzerine uzun namlulu silahla ateş açtı. Saldırıda 1 polis şehit olurken, aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 38 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralanan 65 kişi Okmeydanı, Şişli Etfal ve çevredeki özel hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 4'ünün durumu ağır.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Kaçan saldırganı bulmak için geniş çaplı operasyon başlatıldı. Saldırganın gece kulübüne gelmek için bindiği iddia edilen taksi polis ekipleri tarafından inceleme altına alındı. Polis ekipleri tarafından çekiciye alınan şüpheli taksi emniyete götürüldü. Saldırganın Noel Baba kıyafeti giydiği ve etrafa rastgele ateş açtığı belirtildi. Saldırıdan kurtulmak için panikle denize atlayan bazı vatandaşlar da deniz polisinin yürüttüğü çalışmalar sonucu kurtarıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'DAN İSTİHBARAT İDDİASINA YANIT

Olay yerinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Saldırıyla ilgili istihbarat olduğu iddialarına yönelik soruyu yanıtlayan Soylu, "Milletimizin şunu bilmeye hakkı var. Gerek DAEŞ gerek PKK gerek DHKP-C içinde bulunduğumuz durumda gerek yabancı servisler gerek kendi istihbarat örgütlerimizden bu tip ihbarlar gelmektedir. Yılbaşıyla ilgili her yerde tedbirler alındı. Buna yönelik ihbarlar hep söz konusu olur. Bir kısmı istihbaratidir. İstanbul Emniyet Müdürümüz de olay saatinden kısa bir süre önce olay yerindeydi" diye konuştu.

"SALDIRGAN TEK KİŞİ"

"Emniyetin yaptığı çalışmalar, bize verdikleri bilgiler, (saldırganın) bir kişi olduğu gözüküyor. Yani birden fazla kişi değil" diyen Soylu, "Bir mont, pantolon şeklinde içeriye silahla tarayarak girmiş, ondan sonra da içeride de farklı bir giysi ile beraber dışarıya çıkmaya çalışmış olduğuna yönelik bir bilgi var. Bu bilgilerin hem emniyet tarafından değerlendirilmesi devam ediyor. Saldırganın, katilin yakalanmasına yönelik çalışmalar emniyet birimlerince devam ediyor" dedi.

15'İ YABANCI UYRUKLU

Soylu, saldırıda yaşamını yitiren 39 kişiden 20'sinin kimliğinin belirlendiği söyleyerek "15'i misafirimiz, yabancı uyruklu. 5'i de Türk vatandaşı olarak gözüküyor. Net değil ama 5 tespitin 3 veya 4'ü orada çalışanlar" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI: 4 YARALININ DURUMU AĞIR

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise yaralıların durumuna ilişkin bilgi verdi. Yaralı sayısını 65 olarak açıklayan Akdağ, 4'ünün durumunun ciddi olduğunu söyledi. Akdağ, "Hepimize geçmiş olsun. Kimlikler belirleniyor. Yabancı uyruklular da yaralılar içerisinde. Şimdi yaralıların tıbbi durumlarıyla ilgileniliyor" diye konuştu.





ÖNCE POLİSİ ŞEHİT ETTİ

İstanbul Valisi Vasip Şahin, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Saat 01.15 sıralarında bir terörist uzun namlulu silahla önce kapı önünde bekleyen polis memurumuzu şehit ederek, sonra bir vatandaşımızı şehit ederek içeri girmesi sonucu maalesef içeride çok vahşice, acımasızca, orada sadece yılbaşını kutlamak ve eğlenmek üzere gelmiş masum insanların üzerine çok acımazca kurşun yağdırarak maalesef bugünkü olayı meydana getirmiştir."

"ATEŞ 10-15 DAKİKA SÜRDÜ"

Bir görgü tanığı, NTV'ye yaşadıklarını şu şekilde aktardı:

"50-60 el silah sesi duydum, hemen yere yattım. Saldırganlar bir kişi miydi, 2 kişi miydi bunu bilemiyorum. Çok sayıda silah ses duyunca kendimi korumaya çalıştım. Sonrasında şok halindeydim, sonra olanları hatırlamıyorum."

Saldırı esnasında orada bulunan vatandaşlardan birinin yakını, sağlık durumunun iyi olduğunu söylediği yakınından öğrendiklerini NTV’ye anlattı. Buna göre, 10-15 dakika ateş sürmüş. Eğlence kulübünde çalışanların mekanı bildikleri için daha iyi saklandıkları ancak bilmeyenlerin daha korunaksız oldukları öne sürüldü.

ŞEHİT POLİSİN CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Saldırıda şehit olan polis memurunun cenazesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden çıkarıldı. Şehidin cenazesi meslek arkadaşları tarafından cenaze arabasına konuldu. Şehidin mesai arkadaşları cenaze aracının arkasından dualar ederken yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.





CUMHURBAŞKANI YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'ın, saldırı haberinin ardından, Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ile telefon görüşmeleri yaptığını açıkladı. Olaydan büyük üzüntü duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, gelişmeleri yakından takip ettiği, can kayıpları ve yaralıların durumu hakkında da bilgi aldığı kaydedildi.​

RTÜK'TEN YAYIN YASAĞI

RTÜK, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, Başbakanlık tarafından geçici yayın kısıtlaması getirildiğini bildirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK) yapılan yazılı açıklamada, 15/02/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 7'nci maddesinde "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda" geçici yayın yasağı getirilebileceğinin öngörüldüğü belirtilerek, "01/01/2017 tarihinde İstanbul ilinde meydana gelen silahlı saldırının da anılan hüküm çerçevesinde olduğu değerlendirildiğinden söz konusu olayla ilgili, geçici yayın yasağı getirilmesi uygun görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Medya hizmet sağlayıcıları tarafından; anılan saldırıya ilişkin olarak yapılacak yayınlarda 6112 sayılı Kanunda ve diğer kanunlarda sayılan yayın ilkelerine uyulması, toplumda korku, panik ve kargaşa oluşturabilecek, terör örgütlerinin amaçlarına hizmet edebilecek yayınlardan kaçınılması ve bu çerçevede; saldırıya ilişkin olarak, saldırı sonrası olay yeri, kamu görevlilerinin olay yerinde yürüttükleri çalışmalar, varsa saldırı sonucu yaralanan ya da hayatını kaybeden kişilere ait görüntü, görsel öğe ve benzeri unsurlara ve bunlarla ilgili abartılı anlatımlara,

olayın aydınlatılması, şüphelilerin yakalanması ve irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmemesi için, resmi makamlarca yapılan açıklamalar dışında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilere, bu kişilerin bulundukları yerlere, kullandıkları araçlar ve benzeri diğer hususlar yayınlarda kesinlikle yer verilmemesini içermektedir. Tüm medya hizmet sağlayıcıların dikkatine sunulur.



OBAMA'DAN YARDIM ÖNERİSİ

ABD Başkanı Barack Obama, saldırıyı sert bir şekilde kınadığını, Türkiye'nin gerek duyabileceği yardımlar konusunda direktifler verdiğini açıkladı.

GÖRGÜ TANIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI



Beşiktaş'ta meydana gelen saldırının ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen bir vatandaş dehşet anlarını anlattı. Gece kulübünde eğlendikleri sırada birden ateş edilmeye başladığını söyleyen Sinem Uyanık hastane kapısında saldırıda yaralanan eşi Lütfü Uyanık (36) hakkında iyi haberi bekliyor.

Yaşanan dehşet anlarını anlatan Sinem Uyanık, “Oradaydık. Eğleniyorduk. Yılbaşı gecesi arkam dönüktü birden bire insanlar koşuşturmaya başladılar. Sonra eşim bana sakın korkma dedi. Üzerime atladı. İnsanlar üzerimden koştular. Eşim 3 yerinden vuruldu. Üzerimden insanları sıyırıp çıktım. Çok korkunçtu. Birisi tarıyordu. İki kişi silahla ateş ediyordu. Barut kokuyordu içerisi. Sonra bayıldım. Ayıldım. Eşim kanlar içinde. İnsanalar kanlar içindeydi. Sonra ambulans ve polisi aradık. Polisi aradım “sakın kıpırdamayın yoksa kurban olursunuz” dedi. Hiç kıpırdamadık. Sonra özel harekat girdi içeriye. Cam kırıkları vardı, insanalar üzerimize basarak geçtiler. Polis geldi yere yatın teslim olun elinizi başınızın üzerine koyun dedi. Özel harekat polisi yavaşça yerden ilerleyin dedi. üst kata çıktık" şeklinde konuştu.

DENİZE ATLAYARAK KENDİLERİNİ KORUDULAR



İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırı sırasında, kulübün denize yakın olan tarafındaki vatandaşların silah sesini duyar duymaz denize atlayarak canlarını kurtardıkları öğrenildi. Daha sonra olay yerine gelen deniz polisinin denizdeki vatandaşları çıkardığı belirtildi.

​POLİS GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALDI

Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Saldırıyı Noel baba kıyafetli birinin yaptığı açıklandı. Saldırının ardından polis bölgede operasyon gerçekleştirdi.