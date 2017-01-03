Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğuzhan ŞAHİN ANKARA

Hem İstanbul-Atatürk hem de Belçika- Brüksel Havaalanlarında 2016 yılında gerçekleştirilen terör saldırıları, bu tür mekânlardaki güvenlik kalkanının güçlendirilmesi adımını beraberinde getirmişti. Son dönemde düzensiz göçün etkilerini ve yabancı savaşçılarla ilgili tedbirleri de göz önüne alan İçişleri Bakanlığı, yeni uygulamaları değerlendirmeye aldı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile Yabancılar Dairesi Başkanlığı, Uluslarrası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ile birlikte yeni formülleri masaya yatırdı. İlgili kurum ve kuruluşların katılımıyla yürütülen “Menşe Ülkelerde Ayrılış Öncesi Seyahat Belgesi ve Vize Kontrol Sistemi’nin Kurulması Konusunda Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne Destek Verilmesi Projesi (PREDOC) kapsamında bir de çalıştay gerçekleştirildi. Aralık ayında yapılan çalıştayda alınabilecek yeni tedbirler gözden geçirildi. Proje ile menşe ülkelerinde kalkış havaalanlarında Türkiye’ye yönelik giriş kontrollerine ilave bir katman eklenerek, mevcut usullerin güçlendirilmesi öngörülüyor. Düzenli göçün desteklenerek, düzensiz göçmenlerin Türkiye’ye gelme riskini azaltmayı amaçlayan proje, güvenlik konusunda da katkı yapacak.