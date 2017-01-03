Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yılbaşı gecesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle Kıbrıs'tan sınır dışı edilen modacı Barbaros Şansal, dün gece saatlerinde Atatürk Havalimanı'na inmişti. Uçaktan indiği sırada darp edilen Şansal, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Şansal, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından sorgulanan Şansal'a "Halkı kin ve düşmanlığa tehdit" suçlaması yöneltildiği öğrenildi.