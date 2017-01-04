Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Özellikle son birkaç yıldır devlet kurum ve kuruluşlarının internet sitelerine yönelik hack girişimleri ile adından söz ettiren ve DHKP-C’ye yakınlığıyla bilinen yasadışı grup olan RedHack’e yönelik takipler sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, “RedHack” isimli hacker grubu üyesi olduğu tespit edilen “Lazepem” adlı sosyal medya kullanıcısının faaliyetleri takibe alındı. Polisler takip sonrasında, “devlete ait gizli belgeleri sızdırarak bunları internet ortamında yayınlamak” ve “Anayasal düzeni yıkmaya çalışmak” suçunu işlediği tespit edilen kullanıcı Tünay Ş’yi dün sabah saatlerinde gözaltına aldı. Tünay Ş. sağlık kontrolünün ardından Emniyet’e götürüldü.

AĞABEYİ İHRAÇ EDİLMİŞ

Şüphelinin “RedHack” isimli yasa dışı grup üyesi olduğu ve çeşitli devlet kurumlarının veri tabanlarına sızarak belge ve bilgi temin etmeye çalıştığı, şüphelinin abisi Emniyet Amiri Mustafa Ş’nin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği öğrenildi. Tünay Ş’nin Emniyet’teki sorgusu sürüyor.