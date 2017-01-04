Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DEAŞ’ın Van’daki yapılanmasına yönelik Van Cumhuriyet Başsavcılığının gözetiminde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince 08 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’a eleman temini ve lojistik destek sağladıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyonun detayları ve soruşturmanın geldiği nokta ile ilgili yapılan açıklamada, gözaltına alınan 12 kişinin Türkiye’de kanlı eylemler planladıkları belirtildi. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, gözaltına alınan 12 kişi ile beraber ele geçirdiği delillerde örgüt mensuplarının kriptolu mesajlarında Türkiye’de bombalı ve suikast tarzı eylemler planladıkları tespit edildi. Yine yapılan araştırmalarda gözaltına alınan zanlıların örgüt için eleman temin ettikleri ve bu elemanlara intihar eylemleri gerçekleştirmesi konusunda özendirici ve motive edici videolar izletildiği de kaydedildi.

10 kişi tutuklandı

Emniyette 27 gün gözaltında kalan 12 kişi sorgularının tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. Cumhuriyet Başsavcılığında sorgulanan 12 kişi tutuklanmak istemiyle mahkemeye gönderilmiş, mahkeme 12 kişiden 10’unu ‘Terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklarken, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.