Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün gece yayınlanan KHK ile birlikte Trabzon’da en fazla işten çıkarılmanın Adliyelerde olduğu öğrenildi. Kararname ile birlikte Trabzon’da memurların atıldığı kurumlar şöyle: "Trabzon Adliyesi 9 Zabıt Katibi, 1 şoför, 1 mübaşir, Vakfıkebir Adliyesi 1 mübaşir, Akçaabat Adliyesi 1 mübaşir, Akçaabat Adliyesi 1 zabıt katibi, Vakfıkebir Adliyesi 1 zabıt katibi Of Adliyesi 1 zabıt katibi, Araklı Adliyesi 2 zabıt katibi, Sürmene Adliyesi 1 zabıt katibi, Trabzon Bahçecik Cezaevi infaz ve koruma memuru 3 kaloriferci 1, Trabzon Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2 kişi, Trabzon Maden Teknik Arama 1 kişi, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Trabzon İl Müdürlüğü 1 kişi, Gümrük Ticaret Bakanlığı 1 kişi, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü 2 kişi, Trabzon Sağlık İl Müdürlüğü 3 kişi, Karadeniz Teknik Üniversitesi 1 Prof 1 doçent, Trabzon Gelir İdare Başkanlığı 1 kişi".