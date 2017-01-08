Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kar yağışı ve tipi yüzünden görüş mesafesinin azalması dolayısıyla transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, hava şartlarının normale dönmesinin ardından gemi trafiğine yeniden açıldı. Alınan bilgiye göre, iki gündür etkili olan kar yağışı ile tipi nedeniyle görüş mesafesinin azalması üzerine transit gemi geçişlerine kapatılan boğazda kötü hava koşulları ortadan kalktı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yöndeki gemileri telsizle uyarıp, Çanakkale Boğazı'nın yeniden gemi geçişlerine açıldığını duyurdu.