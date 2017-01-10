Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın “Küçük Kandil” olarak adlandırılan kuzey ilçeleri, Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Hani kırsalında düzenlenen operasyonlarda terör örgütü PKK’ya büyük darbe vuruldu. Genelkurmay Başkanlığı ve Diyarbakır Valiliğinin yaptığı açıklamalardan derlenen bilgilere göre, söz konusu bölgede son bir yıl içerisinde 26 kez sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bazı yasaklar günü birlik konulurken, bazı yasaklar günlerce sürdü. Yasakların ilan edilmesiyle birlikte bölgede başlatılan operasyonlarda, bir taraftan örgüt mensupları etkisiz hâle getirilirken, diğer taraftan sığınaklar yerle bir edildi. Bölgede aralarında, İçişleri Bakanlığının “aranan teröristler” listesinde de bulunan üst düzey örgüt yöneticileri, bölge sorumluları, bombacıları ve keskin nişancılarının da bulunduğu yaklaşık 100 örgüt mensubu öldürülerek ya da yakalanarak etkisiz hâle getirildi. Çeşitli suçlardan aranan onlarca şahıs da yakalanarak, gözaltına alındı. Bölgedeki operasyonlarda, tonlarca patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, onlarca bomba yüklü araç ve bombalı saldırıda kullanılacağı değerlendirilen araç ve el yapımı patlayıcı da bulunarak, muhtemel saldırılar önlendi. Ağırlıklı olarak askerin gerçekleştirdiği zaman zaman da polis ve korucuların destek verdiği operasyonlarda, PKK’nın finans kaynağı olan uyuşturucu bataklığı da büyük ölçüde kurutuldu, üst düzey örgüt yöneticileri etkisiz hale getirildi. İşte, Lice, Kulp, Hazro, Kocaköy ve Hani kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar ve sonuçlarından bazıları:

23 Haziran-1 Temmuz: 43 milyon 920 bin kök kenevirin yanı sıra 5 ton 344 kilogram toz ve 3 ton 44 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Ele geçirilen kenevirlerden yaklaşık 878 ton 400 kilogram esrar elde edilirken, piyasa değerinin 11 milyar 250 bin TL olduğu öğrenildi.

3 Temmuz: Bingöl, Kulp ve Lice arasında yer alan Şenyayla bölgesinde teröristlerce kaçırılan ve bomba yüklü araçla saldırı eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen lüks modeller dahil olmak üzere toplam 21 araç bulundu.

28 Ekim: Hazro’da 157 ton amonyum nitrat ele geçirildi.