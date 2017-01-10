Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti takvimi belli oldu. Erdoğan, 22-23 Ocak tarihlerinde Tanzanya, 23-24 Ocak tarihlerinde Mozambik ve 24-25 Ocak tarihlerinde ise Madagaskar’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika'ya gidiyor
10.01.2017 - 11:12 | Son Güncelleme: 10.01.2017 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22-25 Ocak 2017 tarihleri arasında Tanzanya, Mozambik ve Madagaskar’a ziyaret gerçekleştirecek.
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