Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Afrika ziyareti takvimi belli oldu. Erdoğan, 22-23 Ocak tarihlerinde Tanzanya, 23-24 Ocak tarihlerinde Mozambik ve 24-25 Ocak tarihlerinde ise Madagaskar’a resmi ziyaret gerçekleştirecek.