Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

“Allah bin bereket versin, her şey yolunda. Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin.

Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Kavga ile işimiz yok, bu işler uzlaşmayla olur.”

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