Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
“Allah bin bereket versin, her şey yolunda. Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin.
Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Kavga ile işimiz yok, bu işler uzlaşmayla olur.”
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Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:
“Allah bin bereket versin, her şey yolunda. Hiçbir endişem yok, yarasız yere kurt düşürmeyin.
Diğer maddeler için 330 endişemiz yok. Kavga ile işimiz yok, bu işler uzlaşmayla olur.”
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler : binali yıldırım,