Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Adliyesine geçen hafta bombalı araçla saldırı düzenlemek isteyen teröristlerin hedefinde bu defa Gaziantep vardı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü bahçesi girişine saat 15.23 sularında gelen 1 kişinin durumundan şüphelenen nöbetçiler alarma geçti. Polislerle durdurmak istedikleri söz konusu kişi arasında çatışma çıktı. Çatışmada canlı bomba olduğundan şüphe edilen terörist öldürüldü, 1 polis ise hafif yaralandı. Öldürülen teröristin üzerinde patlayıcı olabileceği ihtimali üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. İkinci bir teröristin ise kaçtığı yönündeki bilgiler üzerine kent genelinde büyük hareketlilik yaşandı, güvenlik tedbirleri artırıldı.

İKİNCİ ÇATIŞMA ÇIKTI

Gaziantep Valiliği, teröristin tek kişi olduğunu ve beraberinde 1 tabanca ele geçirildiğini, saldırıda ikinci bir kişinin bulunmadığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürlüğünde çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen saldırganın irtibatlı olduğu kişilere yönelik il genelinde güvenlik tedbirlerini artıran polis, ihbar üzerine Şahinbey Mahallesi’nde içerisinde 3 kişinin bulunduğu aracı takibe aldı. İlçedeki Hayri Tütüncüler Parkı yakınlarındaki kontrol noktasında bekleyen polis ekibine silahla birkaç el ateş açan araçtaki saldırganlar kaçtı. Kovalamaca sırasında kaldırıma çarparak duran otomobildeki 1 kişi silahla vurularak yaralı ele geçirildi. Diğer iki kişi ise kaçtı. Bu arada çalıntı olduğu belirlenen araçta arama yapan ekipler, bagajda bulunan bir çantayı kontrollü olarak patlattı. Çanta boş çıktı. Güvenlik güçleri, kaçan 2 saldırganın yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki saldırıda etkisiz hale getirilen teröristle irtibatlı olabileceği değerlendiriliyor.