Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı’nın ikiyüzlü tavrına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye terörle mücadelesini tek başına, kendi imkânlarıyla ve kendi evlatlarıyla yürütmek mecburiyetindedir” dedi.

Külliye’de gerçekleştirilen “Kaymakamlar Toplantısı”nda konuşan Erdoğan, Batı’nın gözünde Orta Doğu’daki terör kurbanlarının hiçbir değeri olmadığını belirterek özetle şunları kaydetti: Dostluk, müttefiklik, iyi ilişkiler, dayanışma, iş birliği gibi hususlar ancak siz güçlüyseniz bir karşılık buluyor. Yoksa, inanın sözden ibaret kalıyor. Bunun için Türkiye olarak, güçlü olmak zorundayız, ülke olarak güçlü olmalıyız, Hükûmet olarak güçlü olmalıyız. Askerimizle, polisimizle, istihbaratımızla, savunma sanayimizle, hariciyemizle güçlü olmalıyız. Elbette, en başta mülkiye teşkilatımızla güçlü olmalıyız.

Türkiye içeride ve dışarıda çok büyük bir saldırı altında. Ancak bu saldırı zayıf bir ülke olduğumuzdan kaynaklanmıyor, güçlü, güçlenen bir ülke olduğumuz için bu saldırılar yapılıyor. Dikkat ederseniz biz ne zaman sahaya indiysek bu ülkelerle ilgili tehdit değerlendirmeleri ve öncelikleri o anda değişti. Düne kadar DEAŞ’la mücadeleyi ilk sıraya koyan ülkelerin bugün neredeyse DEAŞ’ı himayeleri altına alacak hâle geldiklerini ibretle takip ediyoruz. Bölgenin tarihî, dinî, etnik, kültürel yapısını dikkate almadan tamamen kağıt üzerindeki planlamalarla yürütülen projeler birer birer çöküyor. Eğer biz kendi topraklarımızın içinde huzuru, güveni, refahı temin edemezsek dışarıda ne sözümüzün bir kıymeti kalır ne de tek bir adım atacak zemin bulabiliriz. Terör örgütlerini adeta vardiya usulü ülkemizde eylem yapmaya teşvik edenler işte bunu istiyor.

Terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin devletten temizlenmesi, en az silah kullanan teröristlerin etkisiz hâle getirilmesi kadar önemlidir. Çünkü, birinin desteği olmadan ötekinin hareket alanı elde edebilmesi mümkün değildir. Bu bakımdan işimizi savsaklama, hata yapma, gaflete düşme, rehavete kapılma hakkımız olmadığını çok iyi bilmemiz lazım. Hani ‘millî seferberlik’ diyorum ya, işte bu çağrımın en başta gelen muhatapları sizlersiniz. Sizler, bu milli seferberliğin en önemli planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak arazidesiniz. Böyle bir anlayışla çalışarak, önümüzdeki dönemde büyük başarılara imza atacağınıza, ben yürekten inanıyorum.

FAKİRLERE SAHİP ÇIKIN

“İlçesindeki, şehrindeki tek bir insanı, tek bir aileyi dahi mağdur, mazlum durumda bırakan idareci diğer konularda ağzıyla kuş tutsa benim nezdimde başarısızdır. Eğer biz insanımıza sahip çıkarsak onlar terör örgütleriyle mücadelemizde de darbeciler karşısında da ekonomik saldırılar karşısında da bizim yanımızda yer alacaklardır. Şu anda kış mevsimindeyiz. Fakir fukarayı sahipsiz bırakmayın. Sizler şoförün yanına oturmalısınız, icabında kamyon, kamyonetle gidip onların gıda ve kömür ihtiyaçlarını bizzat elinizle teslim etmelisiniz. Bir eksiğiniz varsa bunları anında bakanlığımıza bildirin. Kollarını sıvayıp işin içine giren her idareci benim yol arkadaşımdır, bu kadar açık ve net söylüyorum.”