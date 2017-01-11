Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 Ocak'ta gözaltına alınan öğretmen S.H. ile Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları İ.B, S.G, H.T.S. ve M.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliye sevk edildi.

Polis memurları M.U, H.T.S. ve S.G. ile öğretmen S.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis memuru İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.