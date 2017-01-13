Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün, PKK içindeki devlete ait istihbarat ve emniyet ajanlarının listesini Kandil’e verdiği ve daha sonrasında bu kişilerin infaz edildiği haberlerinin ardından savcılık harekete geçti. Bursa’da, daha önce Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan ve bünyesinde 8 özel eğitim kurumu bulunan Yeşilırmak Kehkeşan Eğitim İşletmeleri A.Ş’ye yönelik soruşturma çerçevesinde 7 ilde 47 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 27 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İstanbul’da yakalanan Cemal Bulut’un FETÖ/PDY’nin sözde “eğitim sorumlusu” olduğu, Bulut’un terör örgütü PKK’ya sızan emniyet ve MİT görevlilerinin listesini FETÖ’nün sözde “Kuzey Irak bölge sorumlusu” T.B. ve sözde “medya sorumlusu” ile Kuzey Irak’a giderek terör örgütü PKK yöneticilerine verdikleri iddia edildi. Bu konuyla ilgili daha önce de benzer haberlerin çıktığı, Bulut’un ayrıca örgütün kriptolu haberleşme programı “ByLock”u kullandığı öğrenildi. Bulut’un dışında şüphelilerden 3’ünün de “ByLock” kullandığı belirlendi. Yapılan operasyonda 1 adet dolar, 1 adet silah ve birçok örgütsel doküman ile Fetullah Gülen’in el yazısıyla desteklediği bir tablo ele geçirilirken, gözaltına alınanların Bursa’ya getirildi.