Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan konuya ilişkin yayımlanan mesajda "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Merhum Rauf Raif Denktaş’ı vefatının beşinci yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Hayatını Kıbrıs Türkü’nün varoluş davasına vakfeden Merhum Denktaş, Kıbrıs Türk halkının hak, eşitlik ve özgürlük mücadelesini, anavatan Türkiye’yle fikir ve gönül birliği içinde, dirayetle ve fedakarlıkla savunmuştur. Bu uğurda karşılaştığı her türlü zorluğu üstün liderlik vasıflarıyla aşan Rauf Denktaş, tüm dünyada takdir edilen devlet adamlığı niteliğiyle tarihteki ve kalplerimizdeki müstesna yerini daima koruyacaktır. Kıbrıs Türk halkının Rauf Denktaş’ın gösterdiği yolda yıllardır sürdürdüğü haklı davanın, Ada’da adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasına ve Kıbrıs Adası’nın bölgede bir barış, istikrar ve refah alanı haline gelmesine vesile olacağı inancıyla, Merhum Denktaş’ı bir kez daha saygıyla anıyoruz" denildi.