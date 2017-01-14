Geçtiğimiz gün, anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM’de çıkan kavgada AK Partili Muhammed Balta’nın bacağından ısırılması tartışmalara neden olmuştu. Balta, ısıran kişinin CHP’li bir vekil olduğunu belirtirken, AK Partililer de bu duruma oldukça tepki gösterdi. CHP’li Tanal ise dün Meclis’e köpeğiyle geldi ve basın toplantısı düzenledi. Tanal “Hayvanı sevmeyen insanı da sevemez. Belki de içlerinde hayvan sevgisi dahi olmayan insanların yüzünden burada böylesine çürümüş bir ortam var” dedi.
Tanal Meclis’e köpeğiyle geldi
14.01.2017 - 08:09 | Son Güncelleme: 14.01.2017 - 08:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP’li Tanal dün Meclis’e köpeğiyle geldi ve basın toplantısı düzenledi.
Etiketler : CHP’li Tanal,Meclis,köpek,
437735 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/437735.aspx
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