Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz gün, anayasa değişikliği teklifinin görüşüldüğü TBMM’de çıkan kavgada AK Partili Muhammed Balta’nın bacağından ısırılması tartışmalara neden olmuştu. Balta, ısıran kişinin CHP’li bir vekil olduğunu belirtirken, AK Partililer de bu duruma oldukça tepki gösterdi. CHP’li Tanal ise dün Meclis’e köpeğiyle geldi ve basın toplantısı düzenledi. Tanal “Hayvanı sevmeyen insanı da sevemez. Belki de içlerinde hayvan sevgisi dahi olmayan insanların yüzünden burada böylesine çürümüş bir ortam var” dedi.