Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’den ihraç edilen polis, amir ve müdürlerden 10 yıllık meslek görevlerini tamamlamamış olanların askere alınma işlemleri başladı. Asker çağrısı gönderilen söz konusu polislerin muayene işlemlerini yapmaları için askerlik şubelerine başvurmaları istendi. Bu durumda yaklaşık 10 bin eski polisin bulunduğu belirtiliyor. Konu ile ilgili gazetecilerin sorularını cevaplandıran Millî Savunma Bakanı Fikri Işık, FETÖ soruşturmaları sebebiyle emniyet teşkilatından ihraç edilenlerin, silahsız ve mühimmatsız askerlik hizmetlerini ifa edeceklerini söyledi.



2011 Şubat ayında “10 yıl süreyle görev yapan polislerin askerliğini de yapmış sayılacaklarına” ilişkin kanuni bir düzenleme yaptıklarını hatırlatan Işık, “Yani bir polis, askerliğini yapmadan polisliğe başlarsa ve 10 yıl polislik mesleğine devam ederse askerliğini de yapmış sayılıyor. Bu kanuna göre 10 yılını tamamlamadan FETÖ soruşturmaları sebebiyle Emniyetten, polis teşkilatımızdan ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var. Bu bir mecburiyet. Öncelikle sayı olarak şu anda Emniyetin bize ilk etapta gönderdiği sayı bin 590 ancak çalışmalar devam ediyor. Tespitler yapıldıkça askerlik görevini ifa etmesi için bu isimler bize gönderilecek ve biz de bu isimleri askere almak için gerekli çalışmaları yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.



“Bunlar bir terör örgütü mensubu olduğu için ihraç edildi, bunlar nasıl askerlik yapacak” sorusunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Işık, “Nasıl askerlik yapacakları konusunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin aslında geçmişe dayanan ciddi bir birikimi var. Kamuoyunun eskiden ‘sakıncalı piyade’ diye bildiği, aslında askerlik yapması noktasında birtakım sıkıntıların olduğu isimlerle ilgili bir geri hizmet ve idari faaliyetlerde bunlar daha çok görevlendirilecek. Silahsız ve mühimmatsız nöbetlerde bulunacaklar. Ayrıca gözetim ve kontrol altında askerlik hizmetlerini ifa edecekler” değerlendirmesinde bulundu.

Işık, kanuni şartları taşıyan her erkek Türk vatandaşı gibi FETÖ soruşturmaları dolayısıyla polis teşkilatından ihraç edilenlerin de zorunlu askerlik göreviyle mükellef olduklarını kaydetti.