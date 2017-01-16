Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 17 emniyet mensubu gözaltına alındı.FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen emniyet personelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Çalışma kapsamında gözaltına alınan aralarında çeşitli rütbelerde polislerin de bulunduğu 17 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Mersin Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi.