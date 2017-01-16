Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü S.Ö, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edirne'de eski emniyet müdürü tutuklandı
16.01.2017 - 16:59 | Son Güncelleme: 16.01.2017 - 16:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.
Etiketler : Edirne,FETÖ,
438403 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438403.aspx
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