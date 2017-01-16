Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan eski emniyet müdürü tutuklandı.Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında terör örgütü FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü S.Ö, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.