Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 eski emniyet mensubu ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 18 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 18 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Burdur'da FETÖ operasyonu, 17 tutuklama
18.01.2017 - 12:43 | Son Güncelleme: 18.01.2017 - 12:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Burdur’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 eski emniyet mensubu tutuklandı.
Etiketler : burdur,fetö,17 tutuklama,
438973 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/438973.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER