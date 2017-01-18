Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 18 eski emniyet mensubu ByLock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. 18 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 18 şüpheliden 17’si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.