Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütünün Eskişehir emniyet teşkilatı içerisindeki oluşumuna yönelik yapılan operasyonda daha önceden meslekten ihraç olan 2’nci sınıf emniyet müdürü rütbesinde 1 şahıs, 3’üncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde 1 şahıs, 4’üncü sınıf emniyet müdürü rütbesinde 2 şahıs, emniyet amiri rütbesinde 2 şahıs, komiser rütbesinde 2 şahıs, komiser yardımcısı rütbesinde 4 şahıs ve emekli polis memuru 1 şahıs olmak üzere toplamda 13 şahıs, 19 Ocak günü yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yine FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kamu kurumlarından daha önce ihraç olan 4 memur gözaltına alınarak, gerekli adli işlemlere başlandı.
Emniyetten ihraç edilen 13 şahıs gözaltına alındı
19.01.2017 - 12:50 | Son Güncelleme: 19.01.2017 - 12:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, emniyetten daha önce ihraç edilen 13 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : Eskişehir,
439331 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439331.aspx
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