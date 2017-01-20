Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala'nın amcası Ali Nihat Ala vefat etti. Bir süredir akciğer ve solunum yetmezliği nedeniyle Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altında olan Ali Nihat Ala, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ala'nın cenaze namazı yarın ikindi namazının ardından Kdz. Ereğli ilçesindeki Bozhane Camii'nde kılınacak.