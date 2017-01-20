İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık istasyonlarımızın resmi açılış töreni 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 14.00’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecektir. Tören organizasyonu nedeniyle Tavşantepe-Pendik ve Yakacık istasyonlarımız 21 Ocak 2017 Cumartesi günü tören sonrasına kadar kapalı olacaktır.”
İstanbullulara önemli duyuru
20.01.2017 - 14:54 | Son Güncelleme: 20.01.2017 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık metro istasyonlarının yarın gerçekleştirilecek resmi açılış töreni nedeniyle tören sonuna kadar kapalı olacağını açıkladı.
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