Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “M4 Hattı Tavşantepe, Pendik, ve Yakacık istasyonlarımızın resmi açılış töreni 21 Ocak 2017 Cumartesi günü saat 14.00’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirilecektir. Tören organizasyonu nedeniyle Tavşantepe-Pendik ve Yakacık istasyonlarımız 21 Ocak 2017 Cumartesi günü tören sonrasına kadar kapalı olacaktır.”