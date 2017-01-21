Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadıköy-Kartal arasında hizmette olan metro hattını, Tavşantepe’ye kadar uzatan, ‘M4 Hattı Tavşantepe, Pendik ve Yakacık’ metro istasyonlarının resmi açılışı bugün gerçekleştirilecek. Seferlere resmen başlayacak 4.4 kilometre uzunluğundaki metro hattıyla beraber, Pendik’ten Kadıköy’e ulaşımın süresinin 35 dakika olması planlanıyor.

TÖREN SONRASINA KADAR KAPALI OLACAK

Toplamda 16 durağa sahip olan Kartal-Kadıköy metro hattı böylece 19 durağa çıkmış olacak. Bugün saat 14.00’te Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yapılacak açılış için İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uyarısı yaptı. Açıklamada, “Tören organizasyonu nedeniyle Tavşantepe-Pendik ve Yakacık istasyonlarımız tören sonrasına kadar kapalı olacaktır” denildi.