Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde yoğun silah sesleri duyuluyor. Edinilen son bilgiye göre bir aracın güvenlik bölgesinin ihlali nedeniyle polis ekipleri havaya ateş açtı. Bir kamyonun Emniyet Müdürlüğü önündeki güvenlik bariyerini aşmaya çalışması üzerine polis ekipleri hareketlendi. Özel Harekat ve polis ekipleri havaya ateş açtı. 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli aracın yanına bomba imha uzmanları getirildi, basın mensupları güvenlik gerekçesiyle kamyonun olduğu noktadan uzaklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşarak geçen kamyonette polis inceleme yapıyor.

