İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde yoğun silah sesleri duyuluyor. Edinilen son bilgiye göre bir aracın güvenlik bölgesinin ihlali nedeniyle polis ekipleri havaya ateş açtı. Bir kamyonun Emniyet Müdürlüğü önündeki güvenlik bariyerini aşmaya çalışması üzerine polis ekipleri hareketlendi. Özel Harekat ve polis ekipleri havaya ateş açtı. 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli aracın yanına bomba imha uzmanları getirildi, basın mensupları güvenlik gerekçesiyle kamyonun olduğu noktadan uzaklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşarak geçen kamyonette polis inceleme yapıyor.
Son dakika... İstanbul Emniyet'te silah sesleri
21.01.2017 - 14:51 | Son Güncelleme: 21.01.2017 - 14:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne yaklaşan bir kamyon 'dur ihtarına' uymadı ve güvenlik bariyerlerini aştı. Bunun üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açtı. Emniyet Müdürlüğü'nden yüzlerce polis olay yerine geldi. 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü çevresinde yoğun silah sesleri duyuluyor. Edinilen son bilgiye göre bir aracın güvenlik bölgesinin ihlali nedeniyle polis ekipleri havaya ateş açtı. Bir kamyonun Emniyet Müdürlüğü önündeki güvenlik bariyerini aşmaya çalışması üzerine polis ekipleri hareketlendi. Özel Harekat ve polis ekipleri havaya ateş açtı. 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheli aracın yanına bomba imha uzmanları getirildi, basın mensupları güvenlik gerekçesiyle kamyonun olduğu noktadan uzaklaştırıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyeri aşarak geçen kamyonette polis inceleme yapıyor.
Etiketler : istanbul emniyet,silahlı saldırı,son dakika haberleri,
439994 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/439994.aspx
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