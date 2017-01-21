Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'daki metro açılışında konuşan Cumhurbaşkanı, "Birileri hala ne yaptınız ki diyor. Dün akşam bunlara parlamento gereken cevabı verdi. Millet, referandumda nihai kararı verecek, Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen hizmette olan Kadıköy-Kartal arasındaki metro hattını, Tavşantepe’ye kadar uzatan, ‘M4 Hattı Tavşantepe, Pendik ve Yakacık’ metro istasyonlarının resmi açılışı törenine katılıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;

KADIKÖY-TUZLA HATTI İNŞALLAH 2019'DA TAMAMLANACAK

Bugün açılışını yaptığımız etap Kadıköy'ü Kartal'a bağlayacak. Metronun Sabiha Gökçen Havaalanı'na kadar olan bölümü 2018 yılında, Tuzla'ya kadar olan dönemi de inşallah 2019'da tamamlanacak. Sabiha Gökçen havalimanımızın ikinci pistinin devreye girmesiyle yolcu kapasitesi 45 milyona çıkıyor. Planan yeni bir pist daha var o da devreye girdiğinde kapasite büyük gövdeli uçakların da inişinin mümkün hale gelecek. Sağlık alanında faaliyet gösterecek yeni bir teknokenti Pendik'e kazandırıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız 400 trilyon liralık bir yatırımla 3,5 yılda tamamlanan bu hatla birlikte İstanbul'daki toplam raylı sistem uzunluğu 1540 kilometreye ulaşmış oluyor. Çok yakında mevcut hat uzunluğunu iki katından fazla artırıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız bu hatla birlikte İstanbul'daki raylı sistem uzunluğu 150 kilometreye ulaşmış olacak. 260 kilometrelik raylı sistemi İstanbul'a kazandırmayı hedefliyoruz. İstanbul genelinde yapımı devam eden raylı sistemlerin uzunluğu 194 km'yi buluyor. Çok yakında mevcut hat uzunluğunu iki katından fazla artırıyoruz.

Birileri ne yaptığınız ki diyor. Ne yaptınız ki diyenlere dün akşam parlamento güzel bir cevap verdi. Gerçek cevabı millet verecek. Nihai kararı verecek. Bu kararla birlikte Türkiye yeni bir sıçrama noktasına ulaşacak. Ülkemiz için hayırlı olsun.

İstanbul'a hizmet etmek bir aşk, sevda işidir. Gönül işidir. Bu şehri ve bu şehrin insanlarını yürekten sevmiyorsanız İstanbul'a verebileceğiniz hiçbir şey yoktur.

BUNLAR KARTAL'I, PENDİK'İ, MALTEPE'Yİ BİLMEZLER

Bunlar İstanbul'u tanımazlar. Kartal'ı, Pendik'i, Tuzla'yı tanımazlar. Dolayısıyla İstanbul'u tanımazlar. Biz size efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.Kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte Pendik, iyi bir noktaya gelmiştir. Sahil Meydanı ve bugün yaptığımız yatırımlar Pendik'in gelişmesine katkı sağlayacaktır. 69 park, 31 futbol sahası, öğrenci yurtları, alt geçitleri, köprüleri, yol genişleme çalışmalarını bugün burada hizmete açıyoruz. Sosyal konutların 926 trilyon lira 43 kale eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu projelerin hayata geçirilmesinde, Bakanlıklarımızın, Pendik Belediye'sini mimarından mühendisine herkesi tebrik ediyorum.

İSTANBUL'DAKİ SALDIRILAR

İstedikleri kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne saldırsınlar, istedikleri kadar Ak Parti binalarımıza saldırsınlar. Bunlarla bir yere varmak mümkün değil. Bizler bu yola her şeyimizi koyduk. Şuanda bir referandum süreci içindeyiz. Bunun ardırdanda sizin bu talebiniz(idam talebi) önüme geldiğinde ben bunu onaylarım. Hans ne der, George ne der beni ilgilendirmez. Bu manzara güçlü Türkiye manzarasıdır, bu manzara yeni Türkiye'nin doğuşu manzarasıdır. Onlar geleceğimizi karartmak isteyecekler bizler attığımız her adımla istikbalimizi aydınlatacağız. Onlar terör örgütleriyle yakacak yıkacak ama biz inşa edeceğiz. Onlar öldürmenin yollarını arayacaklar bizler yaşatmanın çaresini arayacağız.

İKİ İLÇE ARASI 35 DAKİKAYA İNECEK

4.4 kilometre uzunluğundaki metro hattıyla beraber, Pendik’ten Kadıköy’e ulaşımın süresinin 35 dakika olması planlanıyor. Toplamda 16 durağa sahip olan Kartal-Kadıköy metro hattı böylece 19 durağa çıkmış olacak.

Bugün açılışı yapılan eserler arasında Milli Eğitim Bakanlığı Pendik Hizmet İçi Enstitüsü, Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Lütfü Doğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orhan Gazi Kız Lisesi ve çeşitli ortaokullar bulunuyor.