Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminde, İstanbul’da TRT Ulus ve Digitürk binaları ile Vodafone Arena Stadı’nın ele geçirilmeye çalışılmasıyla ilgili 56’sı tutuklu 94 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan 318 sayfalık iddianamede, darbe girişimi gecesi, Beşiktaş’taki TRT Ulus ve Digitürk binasının işgali ile Vodafone Arena Stadı ve Ümraniye’deki Casper Plaza iş yerlerine helikopterle darbeci askerlerinin indirilmesi olaylarının yaşandığı belirtildi. Statta Binbaşı Ali Akkaş önderliğinde toplanan darbecilerin, stat kapılarına zarar vererek dışarıya çıktıkları, silah zoruyla durdurdukları bir İETT otobüsüne binerek Digitürk binasına gittikleri belirtildi. Bu arada, FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz’daki darbe girişimine katılarak Sabiha Gökçen Havalimanı’nı ele geçirmeye çalıştıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 28’i tutuklu 62 askerin Silivri Ceza İnfaz Kurumlarındaki İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması başladı.