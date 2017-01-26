Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis Abdulgadir Masharipov’u 16 Ocak 23.00 sıralarında Esenyurt'taki bir evde yatağın arkasına gizlenmiş halde bulmuştu.

İstanbul’da yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi öldüren DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov’un 16 günlük kaçışının detaylarına ve yakalandığı ilk anın fotoğrafına ulaşıldı.

Masharipov katliamdan sonra kaçarken, Ulus’ta girdiği bahçede köpek saldırısına uğradı. 3 taksi değiştirip Zeytinburnu’na ulaştı. Daha sonra operasyon yapılan bu evde bulunan sigara izmaritleri, taksicilere ikram ettikleriyle aynı çıkınca polis önemli bir ipucuna ulaşmış oldu.

1- ÜÇ AYRI TAKSİDE YOLCULUK

İşte Reina katliamcısının yakalandığı an: Bu kareye giden yolYILBAŞI gecesi eğlence merkezi Reina’da gerçekleştirilen terör saldırısının ardından tanıkların verdiği çelişkili ifadeler, zaman kaybına neden oldu. Saldırı sırasında olay yerinde bulunanlardan kimi, saldırganların 3 kişi olduğunu kimi ise uzun namlulu silahlarla birlikte tabancayla de ateş edenlerin olduğunu söylüyordu. Gerçek, Reina’daki ve çevredeki kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Saldırgan tek kişiydi ve olaydan sonra oluşan kargaşadan yararlanarak taksiye binerek kaçmıştı. Terörist, montunu ve saldırıda kullandığı Kalaşnikof marka silahı olay yerinde bırakmıştı. Montun cebinde 500 lira vardı.

KÖPEKLE BOĞUŞMUŞ

Görüntülere göre, Reina saldırganı Ortaköy’deki Portakal Yokuşu’ndan taksiye bindi, yaklaşık 5 kilometre sonra Ulus yakınlarında taksiden indi. Yaya olarak bir süre dolaşan saldırgan, Ulus’ta bir evin bahçesine girdi. Bahçede, evin köpeğinin saldırısına uğradı. Köpekle bir süre mücadele eden, yere düşen saldırgan hızla uzaklaşarak tekrar caddeye çıktı. Önüne gelen ilk taksiye bindi. Bu sefer taksiden Zincirlikuyu’da metrobüs durağı civarında indi. Kısa bir süre kararsız adımlarla etrafta dolaşan saldırgan 3’üncü kez taksiye bindi. Bu kez adresi Zeytinburnu’ydu.

2- PARAYI UNUTMASI İŞİNE YARADI

REİNA saldırısının ardından İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi polisleri tarafından ilk 24 saatte incelenen binlerce kamera görüntüsü, ilk ipuçlarını ortaya çıkartmıştı. Polis, Reina saldırganının bindiği 3 taksinin sürücüsüne ulaştı. Her 3’ünün de verdiği ifade kamera görüntülerini doğruluyordu. İlk 2 taksici parası olmayan saldırganı kısa mesafeler gittikten sonra bırakmıştı. Zincirlikuyu’dan bindiği son takside parası olmadığını, gittiği yerde parayı vereceğini söyledi. İfadeleri alınan taksiciler, otomobillerine binen kişinin kırık bir Türkçesi olduğunu, fiziksel özelliklerinin Türk Cumhuriyetlerinden bir kişiye benzediğini söylüyordu. Saldırganın olay yerinde bıraktığı montun cebinde kalan para, kendisi için şanssızlık gibi görünse de şansı olmuştu. Saldırganın parası olmadığı için 3 taksi değiştirmesi, kamera görüntülerini tarayan polisin işini güçleştirmiş, zaman kaybına neden olmuştu.

3- 36 SAAT SONRA EVİ TESPİT EDİLDİ

POLİS, kamera görüntüleri ve taksicilerin verdiği ifadelerin ardından Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi’nde Özbek yemekleri yapan bir kafeye ulaştı. Reina saldırganıyla irtibatlı olduğu tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Saldırıdan 36 saat sonra polis, Reina katliamcısının Zeytinburnu’nda saklandığı eve ulaştı. Operasyon düzenlendi. Saldırgana ait olduğu belirlenen hazır halde 2 valiz bulundu. Geceyi bu evde geçirdiği anlaşılan saldırgan valizlerini almadan kaçmıştı.

EVDEKİ İZMARİT

Küllüklerde bulunan sigara izmaritlerinin markası, taksicilere sigara ikram eden saldırganın içtiğiyle aynıydı. İlk izler bulunmuştu. Saldırganın kimliği de belli olmuştu. Reina katliamcısı ‘Ebu Muhammed El Horasani’ kod adını kullanan Özbek asıllı Abdulgadir Masharipov’du. Reina katliamcısı, polisin değerlendirmesine göre halen İstanbul’daydı ve kaçmaması gerekiyordu.

İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü 9 Ocak’ta Abdulgadir Masharipov’un eşinin izine ulaştı. Pendik’te bir eve yapılan operasyonla Masharipov’un eşi, 1.5 yaşındaki kızıyla birlikte yakalandı.

4- YATAĞIN ARKASINDAYDI

TARANAN binlerce kamera görüntüsü ve İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün kullandığı farklı polisiye yöntemlerle önemli bir ipucuna daha ulaşıldı: Abdulgadir Masharipov’un eşini ve çocuğunu Pendik’teki eve getiren kişilerin kullandığı bir kiralık otomobil vardı. Bu otomobilin izi tüm İstanbul’da sürüldü. Otomobil Kayaşehir, Silivri, Esenyurt, Pendik, Zeytinburnu hattında gidip geliyordu. İstanbul İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu 5 ilçede DEAŞ ile bağlantılı olabilecek, Türk Cumhuriyetlerinden insanların yaşadığı yüzlerce evi teker teker tespit etti. 480’in üzerinde eve baskın yapıldı, 16 gün içinde 214 kişi gözaltına alındı.

16 Ocak’ta Reina katliamcısı için çember daralmıştı. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü Esenyurt’ta 3 ev belirledi. Bu evler 3 gün, polisiye tabir ile adeta karakol kurularak izlendi. Evlere girip çıkanlar teker teker tespit edildi. 16 Ocak’ta saat 23.00 sıralarında bu evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Reina katliamcısı Abdulgadir Masharipov, odalardan birinde yatağın arkasına gizlenmiş bir şekilde yakalandı.

KRİPTOLU TELSİZLER

Reina katliamcısının yakalanmasına yönelik operasyonları ilk günden itibaren, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, Başsavcıvekili İsmail Uçar, Terör Bürosu savcılarından Gökalp Kökçü, İstihbarat Daire Başkanı Akın Karatay, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Özgür Taşdemir, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Kayhan Ay koordine etti. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde 180, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 220 polis 16 gün boyunca Reina katliamcısının peşindeydi. İlk günden itibaren Reina katliamcısı ile ilgili soruşturmayı yürüten ekibin telefon kullanması ve WhatsApp gibi haberleşme kaynakları ile görüşmesi yasaklandı. Operasyonun içindeki tüm unsurlar yabancı bir istihbarat servisinin saldırıda rol almış olma ihtimaline karşı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün kriptolu telsizleri ile haberleşti.