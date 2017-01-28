Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

AK Parti’nin hukukçu kurmayları, bu kapsamda Siyasi Partiler Yasası ile seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler için ön hazırlık yapmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun, Mahallî İdareler Seçim Kanunu, Milletvekili Seçim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu olmak üzere 4 ayrı yasada düzenlenen seçimlere ilişkin hükümler tek yasada toplanacak. Yeni anayasa ile getirilen değişikliklere ilişkin uyum maddeleri de seçimlere ilişkin “çatı yasa”da yer alacak. AK Parti, seçim yasasında yapılacak değişiklikler kapsamında barajın yüzde 10’dan aşağı çekilmesi ve daraltılmış bölge seçim sistemi önerisini de masaya getirecek.