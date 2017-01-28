Yücel Kayaoğlu ANKARA
AK Parti’nin hukukçu kurmayları, bu kapsamda Siyasi Partiler Yasası ile seçim kanunlarında yapılacak değişiklikler için ön hazırlık yapmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun, Mahallî İdareler Seçim Kanunu, Milletvekili Seçim Kanunu ve Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu olmak üzere 4 ayrı yasada düzenlenen seçimlere ilişkin hükümler tek yasada toplanacak. Yeni anayasa ile getirilen değişikliklere ilişkin uyum maddeleri de seçimlere ilişkin “çatı yasa”da yer alacak. AK Parti, seçim yasasında yapılacak değişiklikler kapsamında barajın yüzde 10’dan aşağı çekilmesi ve daraltılmış bölge seçim sistemi önerisini de masaya getirecek.
Seçimlere “çatı yasa” geliyor
28.01.2017 - 07:25 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 07:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti bir yandan referandum hazırlıklarını yaparken, bir yandan da paketin referandumundan geçmesi durumunda gündeme gelecek uyum yasalarının altyapısını oluşturmaya çalışıyor.
Yücel Kayaoğlu ANKARA
Etiketler : AK Parti,
441964 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/441964.aspx
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