HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında dün gece Afyonkarahisar’da gözaltına alındı. Kaya, Afyonkarahisar’daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Diyarbakır’a getirildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kaya, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
HDP’li vekil serbest bırakıldı
28.01.2017 - 17:27 | Son Güncelleme: 28.01.2017 - 17:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilen HDP milletvekili Hüda Kaya, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Etiketler : Hüda Kaya,hdp,serbest bırakıldı,
442138 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/442138.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER