Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, geçtiğimiz günlerde Meclis'e çıkardığı 1 milyon 200 bin liralık telefon faturasıyla gündeme gelmişti. Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na bu fatura soruldu.

"NİYE SINIRSIZ"

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Kendisiyle konuştum. Buradaki yanlışlık şurada: Meclis Başkanlık Divanı üyelerine iletişim harcamaları sınırsız hak olarak tanınıyor. Yanlış burada başlıyor. Niye sınırsız? Yapılan harcamaya kanunsuz bir harcama diyemiyorsunuz ama etik değil. Bunun değiştirilmesi lazım."

"YAPILAN ETİK OLARAK DOĞRU DEĞİL"

"Sonra bunlar niye bu kadar para harcadılar derseniz, adama sorarlar, sen niye bu hakkı verdin arkadaş! Yapılan etik olarak doğru değil."