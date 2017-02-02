Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, açığa alındıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen çeşitli meslek gruplarına yönelik Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında müftü yardımcısı N.E., makine mühendisi M.B., elektrik teknikeri S.A., veteriner hekim M.S.S., bilgisayar mühendisi M.Ö. ile eşi ev hanımı M.Ö. ve devlet memuru S.Y., Kastamonu KOM ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müftü yardımcısı N.E., makine mühendisi M.B., elektrik teknikeri S.A. ve veteriner hekim M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bilgisayar mühendisi M.Ö. ile eşi ev hanımı M.Ö. ve devlet memuru S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.