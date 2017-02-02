Edinilen bilgiye göre, açığa alındıktan sonra Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen çeşitli meslek gruplarına yönelik Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında müftü yardımcısı N.E., makine mühendisi M.B., elektrik teknikeri S.A., veteriner hekim M.S.S., bilgisayar mühendisi M.Ö. ile eşi ev hanımı M.Ö. ve devlet memuru S.Y., Kastamonu KOM ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen müftü yardımcısı N.E., makine mühendisi M.B., elektrik teknikeri S.A. ve veteriner hekim M.S.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bilgisayar mühendisi M.Ö. ile eşi ev hanımı M.Ö. ve devlet memuru S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
FETÖ soruşturmasında müftü yardımcısı tutuklandı
02.02.2017 - 13:27 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 13:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kanun Hükmünde Kararname ile açığa alındıktan sonra meslekten ihraç edilen çeşitli meslek gruplarına yönelik başlatılan FETÖ soruşturmasında, adliyeye sevk edilen müftü yardımcısı ile 3 kişi daha tutuklandı.
Etiketler : FETÖ,
443551 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443551.aspx
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