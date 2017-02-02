Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27 Aralık 2016 tarihli 2016/9675 sayılı ve “geçici özel güvenlik bölgesi” konulu Bakanlar Kurulu karalı ile 1 (Dahil) Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında bazı alanların geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği bildirildi. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarla ilgi detaylı bilgilerin ise valilik internet sitesinde duyurulduğu belirtildi.