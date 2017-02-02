Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 27 Aralık 2016 tarihli 2016/9675 sayılı ve “geçici özel güvenlik bölgesi” konulu Bakanlar Kurulu karalı ile 1 (Dahil) Ocak 2017 - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında bazı alanların geçici özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiği bildirildi. Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlarla ilgi detaylı bilgilerin ise valilik internet sitesinde duyurulduğu belirtildi.
Bitlis Valiliğinden ‘özel güvenlik bölgesi’ açıklaması
02.02.2017 - 14:02 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 14:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bitlis’te bazı alanlar bir yıl süreyle geçici özel güvenlik alanı ilan edildi.
Etiketler : özel güvenlik bölgesi,
443559 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/443559.aspx
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