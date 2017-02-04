Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankette en dikkat çekici olan, 'Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?' sorusuna verilen cevaptı. Ankete katılanların yüzde 51,66’sı AK Parti, yüzde 25,5’i CHP, yüzde 12,77’si MHP, yüzde 7,77’si ise HDP cevabını verdi. Referandum’da "evet" diyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 52 oldu.



Nisan ayında yapılması beklenen ve Cumhurbaşkanlığı Sistemi içeren referandum öncesi anket firmalarının yaptığı kamuoyu araştırmalarında birbirinden ilginç sonuçlar çıkmaya devam ediyor.



Mehmet Ali Kulat’ın başında olduğu MAK Danışmanlık şirketi de, 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 5 bin 400 kişi ile yüz yüze yapılan anket sonuçlarını açıkladı. 30 Büyükşehir, 23 il (Ağrı, Aksaray, Artvin, Bayburt, Bitlis, Bolu, Düzce, Elazığ, Giresin, Gümüşhane, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kütahya, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Bilecik, Yozgat, Uşak) ve 154 ilçede yapılan ankette, "Yarın seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?" sorusuna; kararsızların matematiksel dağılımının sonunda Ak Parti 51,66, CHP 25,55, MHP 12,77, HDP 7,77 cevabının verildiği görüldü. DİĞERLERİ başlığı altıda diğer parti ve bağımsız adaylar ise 2,25 de kaldı. MAK Danışmanlığın son 5 ayda yaptığı araştırmalarda HDP, yüzde 10’luk barajı hiç geçemedi.

İşte MAK Danışmanlık şirketinin 26 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında yaptığı anketin birbirinden çarpıcı sonuçları:



YARIN SEÇİM OLSA OYUNUZU HANGİ PARTİYE VERİRSİNİZ?

SİZE GÖRE ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ SORUNU NEDİR?

TBMM GÖRÜŞÜLEN ŞEKLİYLE ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNE YÖNELİK BİR REFERANDUM YAPILSA BU DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLAR MISINIZ?

TBMM’DE GÖRÜŞÜLEREK REFERANDUMA GÖTÜRÜLMESİ SONUCU ÇIKAN ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİNİN İÇERİĞİ KONUSUNDA YETERİNCE BİLGİ SAHİBİ MİSİNİZ?

Referandumla ilgili sorulan üstteki iki soruda da sorular farklı olmasına rağmen oranların aynı olduğı dikkat çekti.



ÜST BÜROKRASİ VE SİYASİ PARTİLERİN MİLLETVEK İLLERİ BELEDİYE BAŞKANLARI VE ÜST YÖNETİCİLERİ ARASINDA FETÖCÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR MİSİNİZ?