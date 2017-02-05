Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı’da güvenlik korucularıyla düzenlenen kahvaltı programında iki müjde birden verdi. Korucularla ilgili son 6 ayda önemli yeniliklerin altına imza attıklarını söyleyen Soylu, “Artık korucularımız operasyonlara çıkarken ek bir tazminat alacaklar. Bu operasyonlarda askerimiz, jandarmamızla polisimizle aynı mücadeleyi ortaya koyarken, bu harcırahlarını, ek tazminatlarını da alacaklar” dedi. Soylu, korucuların silah ruhsatını alırken de bundan sonra harç ödemeyeceklerini bildirdi. Hava şartlarına rağmen güçlerinin operasyonlara devam ettiğini belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti: Önümüzdeki günlerde daha şiddetli bir şekilde inlerine gireceğimiz, inlerinde onların devletin ve milletin ortak kararını bir şekilde onlara deklere edeceğimiz günleri de nasıl bu gün aynı şekilde kararlılıkla gösteriyorsak yine göstermeye devam edeceğiz. Bu coğrafyada geleceğimizi bu terörist bozuntularına bırakmayacağımızı, her birimizin tüm dünyaya anlatma sorumluluğumuz söz konusudur. Bu bizim kaderimiz. Kanımız dökülse de en yakınlarımızı kaybetsek de evlatlarımızı kaybetsek de hürriyetimizden de ezan-ı Muhammedimizden de al bayrağımızın 780 bin kilometre karede dalgalanmasından da vazgeçmeyiz.”