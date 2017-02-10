Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde, saat 08:40 sularında, Rusya’ya ait bir savaş uçağı tarafından DEAŞ hedeflerine icra edilen hava harekatı esnasında, kazaen TSK unsurlarının olduğu bir binaya isabet eden bomba ile 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 11’i de yaralanmıştır.” Şehit askerlerin Uzman Çavuş Mehmet Şahin, Onbaşı Emre Mücahit Topal ve Er Ömer Akkuş olduğu belirtildi. Şehitlerin cenazesi helikopterle Gaziantep’e getirildi. Cenazeler bugün düzenlenecek törenin ardından, memleketlerine gönderilecek. Şehit Uzman Çavuş Mehmet Şahin’in içinde bulunduğu tankın, 20 gün önce DEAŞ’lı teröristlerin bombalı saldırısında isabet aldığı öğrenildi. Şahin’in bu olay sonrası izin alıp memleketi Kahramanmaraş Elbistan’a gelip, tekrar birliğine döndüğü bildirildi.

MOSKOVA-ANKARA HATTI

Acı olayın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayıp, El Bab’da kaza neticesinde şehit düşen askerler için taziyelerini iletti. Görüşmede uluslararası terörle mücadele ve Suriye’deki son gelişmeler ele alındı. Ayrıca, Suriye meselesine çözüm için başlatılan Astana süreci de ele alındı.

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, Türk mevkidaşı Orgeneral Hulusi Akar’ı arayıp başsağlığı iletti. Akar ve Gerasimov’un sahadaki durumla ilgili daha yakın koordinasyon sağlanması kararı aldığı belirtildi.