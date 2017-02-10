Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pazartesinden beri depremlerle sarsılan Çanakkale'de bir deprem daha meydana geldi.Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 5 büyüklüğündeki deprem, saat 11.55'te kaydedildi.

VATANDAŞ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Sarsıntının 7,01 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.Köyde yaşayan vatandaşlar deprem anında büyük panik yaşarken, bölgedeki ekipler sarsıntı nedeniyle herhangi bir yıkım oluşup oluşmadığını tespit için harekete geçti.

5,5 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Bir süredir adeta deprem fırtınasının Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden bir son dakika haberi geldi. Kandilli Rasathanesi, saat 11.55'te merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Yukarıköy olan 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini bildirdi. Depremin 5.5 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.