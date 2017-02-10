Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin tam bağımsız ülke olabilmesi için savunma sanayisinin yeterli hale gelmesi gerekiyor. Bu alanda eksikliği fark eden ve birçok çalışmaya imza atan hükümet, savunma sanayinin millileştirilmesi için yerli Ar-Ge ve üretimi destekleyerek ülkemizin yeterliliğinin artırılmasına katkı sağlıyor. Birçok özel şirket, teknokent ile küçük ve orta işletmeli kuruluşlar da savunma sanayinin yerlileştirilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

MKE'nin yerli olarak ürettiği 122 mm topçu roketi iç ve dış operasyonlarda terör örgütlerine karşı aktif olarak kullanılıyor.







MANEVRA KUVVETİ

Ülkemizin savunma sanayisinde yerli katkı payını artırmak ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına yönelik yeni ürünleri üretmekle kendini görevlendiren Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE), çok namlulu roket atar tarafından atılan 122 mm topçu roketi üretti.Topçu Roketleri yüksek isabet, asgari dağılım ve yüksek tahrip güçleri sayesinde, 3 km'den 100+ km mesafeye kadar kritik bölge hedefleri üzerinde yoğun ve etkili ateşler yapabilme yeteneğine sahip. Bu üstün özellikleri sayesinde zamanında, doğru ve etkili ateş gücü meydana getirerek, manevra kuvvetine mükemmel ateş desteği sağlıyor.



